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Gümüşhane'de otomobil bariyeri olmayan baraja düştü 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri olmayan baraj gölüne düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyünden Giresun'un Espiye ilçesine giden Ahmet Aydoğan (61) yönetimindeki 28 YA 202 plakalı otomobil, Sapmaz köyünün Hacılı mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp 30 metre mesafeden Gökçebel baraj gölüne yuvarlandı.

Baraj gölüne yuvarlanan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Ahmet Aydoğan, yüzme bilmeyen eşi Ayşe Erdoğan'ı (48) yüzerek kıyıya ulaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek koordinasyon ve incelemelerde bulunurken; otomobil, baraj sularında kayboldu. Kazanın ardından bölge sakinleri özel bir firma tarafından yapılan HES'e su sağlayan baraj gölünün etrafına bariyer yapılmamasını eleştirdi.

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