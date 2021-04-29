Türkiye 29 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 278 bin 108 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, can kaybı 39 bin 737 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 278 bin 108 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 339 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e çıktı.

Toplam test sayısı 46 milyon 966 bin 712'ye ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2, ortalama temaslı tespit süresi 9.1 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.