ABD ordusunda skandal! adı 'seks zindanına atıldı' dedikodusuna karıştı

ABD Ordusu’nun Hava İndirme Tugayı’nın üst düzey askerleri, Avrupa ziyaretinde bir seks skandalına karıştı. Ortadan kaybolan binbaşı bir otelde bulundu. Yarbay istifa etti.

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ABD Ordusu’nda Avrupa görevindeyken striptiz kulübüne gidip sarhoş olan askerler krize yol açtı. Skandala, NATO’ya tatbikat desteği sağlayan 101. Hava İndirme Tugayı’na bağlı 40 askerin adı karıştı.

Polonya’nın Gdansk kentinde moral partisi verildi. Bazı askerler sonra striptiz kulübüne gitti. Burada13 bin 200 dolar hesap geldi. Ertesi gün Binbaşı Matthew Conner ortada yoktu. En son kulübün önünde görülmüştü.

Binbaşı Conner, tam 48 saat sonra bir otel odasında bulundu. Kulüpten bir kadının içkisine ilaç atıp onu uyuşturduğunu öne sürdü. Binbaşının adı taburda “Seks zindanına atıldı” dedikodusuna karıştı.

Otoritesi sarsılan binbaşı hakkında soruşturma açıldı. Conner’la geceyi kulüpte geçiren Yarbay Matthew Fix istifa etti. Geçen eylülde yaşanan bu olayda kulübe giden askerler ve harcadıkları paranın kaynağı inceleniyor. Rütbelerinin alınması veya ordudan atılmaları gündemde.