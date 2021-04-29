BIST 1.399
DOLAR 8,25
EURO 10,01
ALTIN 465,49
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Almanya'da nisanda yüzde 2'ye çıkan enflasyon son 24 ayın en yükseğinde

Almanya'da martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Abone ol

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıkarak son 24 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Piyasalarda nisan ayına ilişkin beklenti, enflasyonun yüzde 1,9'a yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 artarken, petrol fiyatındaki yükseliş ve ülkede ocak ayında uygulanmasına başlanan iklim vergisinin etkisiyle enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 7,9 artması dikkati çekti.


Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Denizli'nin kızından duygusal paylaşım
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Rusya'dan Blinken'in S-400 tehditi için flaş yorum! ABD, Türkiye'nin egemenliğinden rahatsız
Marmaris girişinde 10 kilometrelik kuyruk! 8 araç trafikten çektirildi 34 kişi gözaltında
Renault Grubu'ndan Türkiye için otomobil aksesuarlarıyla ilgili önemli karar
Düzce'de ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Faruk Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
Amazon 500 binden fazla çalışanının ücretlerinde zam yapacak
İstanbul'da kocasının telefonuna bakınca şok oldu! İçeri girdiğinde kocasının...
Ramazan bayramında idari izinli sayılacak çalışanlar kimler?
Yorumlar