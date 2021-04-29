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Bakan Derya Yanık: Kısıtlamalardan muaf olanların çocukları için kreşlerimiz açık olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerin açık olacağını bildirdi.

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Yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf olan ailelerin çocuklarına kreşler açık olacak. Bu kapsamda 17 gün boyunca sürecek kısıtlama döneminden muaf kişiler, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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