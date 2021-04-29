Kabine toplantısı sonrasında Türkiye için tam kapanma kararı çıktı. Türkiye salgınla mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanma yaşayacak. Peki tüm kreşler kapandı mı, MEB'e bağlı özel kreşler açık kalacak mı son haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.

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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni tedbir ve kısıtlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında vatandaşlarla paylaştı. Vaka ve ölümlerin artması nedeniyle daha sıkı tedbirler almalıyız, Avrupa normalleşmeye başlarken biz geride kalamayız, vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için tam kapanma dedi. Tam kapanma bugün 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayacak 17 Mayıs pazartesi gününe kadar devam edecek. Peki özel kreşler, anaokulları ve bakım evleri yasaklardan muaf mı, kreş ve anaokulları 29 Nisan'da kapanacak mı?

Özel kreşler kapandı mı: Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Dün açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, tam kapanma sürecinde ana okullarının ve kreşlerin durumunun sorulması üzerine , kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte MEB bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur."

MEB açıklaması

"Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kapanma kararı üzerine "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." açıklamasında bulundu.