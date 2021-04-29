İTALYA'nın Cenevre kentinde 5+1 formatında gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs zirvesi sona erdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Resmi görüşmeler için ortak zemin bulamadık" dedi.

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İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 formatında gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu TSİ 11.10'da başladı. Toplantıda, BM, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya geldi.

BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi Kıbrıs konferansına, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansın tek oturumda tamamlandı. Zirvenin ardından bugün kritik açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

'Yeterli ortak zemin bulamadık'

Guterres, “Tahmin edebileceğiniz üzere bu kolay bir toplantı değildi. Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık” dedi.

Guterres, “Yine de vazgeçmeyeceğim. Önümüzdeki dönemde yine BM’nin öncülüğünde 5+1 formatında bir görüşme yapılmasını planlıyoruz. Bir sonraki toplantı için muhtemelen 2-3 aylık bir zaman periyodu gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda 5+1 formatında tekrar bir toplantı düzenleyeceğini bildiren Guterres, bunun da resmi müzakerelerin başlaması için ortak zemin arayışını hedefleyeceğini kaydetti. BM Genel Sekreteri Guterres, yeni bir toplantı yapılıp yapılmayacağı ve iki toplantı arasında neler olacağına ilişkin soruya "Tabii ki bir sonraki toplantı öncesi şartları daha da iyileştirmek ve görüşmenin başarılı geçmesini sağlamak için istişareler olacak." yanıtını verdi.

KKTC’den iki devletli çözüm önerisi

Görüşmelerde iki devletli çözüm planını sunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu planının görüşmelere “yeni bir vizyon” getirmesini umduğunu ifade etti. KKTC’nin sunduğu teklifte “Adada iki devlet arasında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir iş birliği ilişkisi kurulması amaçlanmaktadır” denildi.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis ise planın “büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu öne sürdü. Anastasiadis kendi tekliflerini daha sonra ileteceklerini ifade etti.