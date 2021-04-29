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Gökhan Töre ve Atiba Hatayspor maçında oynayabilecek mi?

Çaykur Rizespor maçında oyuna devam edemeyen iki futbolcunun da sakatlıkları ciddi olmadığı tespit edildi.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlıların son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkan Atiba ve Gökhan Töre’nin kontrolleri yapıldı.

Gökhan Töre ve Atiba Hatayspor maçında oynayabilecek mi?
Farklı kas gruplarında ağrıları olan iki futbolcunun da durumları ciddi değil. Maç öncesi yapılacak son antrenmana katılması planlanan Atiba ve Gökhan, karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlığı süren Aboubakar ve Oğuzhan’ın tedavileri sürüyor.

İki isim de Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma 20:30’da başlayacak.

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