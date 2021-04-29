Tam kapanma boyunca sigara yasağı! Türk Diyanet Vakıf-Sen önerisi

'Tam kapanma'ya saatler kala Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan öneri geldi. Yazılı açıklama yayınlayan Ünal, 'tam kapanma' önlemleri arasına sigaranın yasaklanmasının da eklenmesini istedi.

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Türkiye bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma sürecine giriyor. Bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin tedbir amaçlı birçok yasak gelirken, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan da yeni tedbir önerileri geldi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Ünal, koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tam kapanmada sigara içmenin de yasaklanması çağrısında bulundu.

"Bugünleri gelin fırsata çevirelim"

Yapılan öneri açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay’dan Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir."

"Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın."

"Sigara satışına sınırlandırılma getirilmeli"

Bu kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir."