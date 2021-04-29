BIST 1.404
DOLAR 8,19
EURO 9,94
ALTIN 467,14
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Son dakika! Ekonomik güven endeksi açıklandı azalma var

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 5,1 azalarak 93,9 değerini aldığımı

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 98,9 iken, nisanda yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 103,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 oranında azalarak 103,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar kaç para ceza ödeyecek?
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Suudi Arabistan ülkedeki 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı aldı
Kahkahasıyla tanınan İspanyol fenomen 'El Risitas' yaşamını yitirdi
İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler seyahat iznine tabi midir?
Kovid-19 tedbiri! Kars'taki canlı hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı
Bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Bursa'da bisikletine çarpan komşusunu vurdu sonra da intihara kalkıştı
Konya'da kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire öldü
Trabzonspor'dan Gervinho'ya 2 yıllık teklif! İtalyanlar duyurdu
Yorumlar