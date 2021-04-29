BIST 1.404
DOLAR 8,19
EURO 9,94
ALTIN 467,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

Bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Vaka sayılarını düşürmek için Türkiye 17 günlük bir kapanma süreci yaşayacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Abone ol

17 gün sürecek olan tam kapanma bugün, yani 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bazı durumlarda vatandaşlar yasaklardan muaf olacak. Bunlardan biri de seyahat izin belgesi olan vatandaşların seyahat edebilmesi oldu. Peki İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da bisikletine çarpan komşusunu vurdu sonra da intihara kalkıştı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Konya'da kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire öldü
Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Premier Lig yönetiminden oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık
Yunanistan'da kiliseye çevrilen Memi Baba Tekkesi'ne devlet koruma talebi
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç yaşında gerçek adı ne?
Prof. Dr. Özgür Enginyurt 'Karadeniz’e akmayın' deyip uyardı: Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi?
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü
Kadir Şeker'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Yargıtay'a başvurdu
Yorumlar