Bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Vaka sayılarını düşürmek için Türkiye 17 günlük bir kapanma süreci yaşayacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Abone ol

17 gün sürecek olan tam kapanma bugün, yani 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bazı durumlarda vatandaşlar yasaklardan muaf olacak. Bunlardan biri de seyahat izin belgesi olan vatandaşların seyahat edebilmesi oldu. Peki İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.