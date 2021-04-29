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Bursa'da bisikletine çarpan komşusunu vurdu sonra da intihara kalkıştı

BURSA’da Abdurrahman K. (62), aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Hasan S.’yi (67) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikiliden Hasan S. yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanyolu Sokak’ta meydana geldi. Abdurrahman K., yaklaşık 1 ay önce aracıyla bisikletine çarpan komşusu Hasan S. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdurrahman K., yanındaki ruhsatsız tabancayı çekip, Hasan S.’ye 6 el ateş etti. Abdurrahman K. ardından silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Abdurrahman K. ve Hasan S., hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan vurulan komşu Hasan S., hayatını kaybetti.

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