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Trabzonspor'dan Gervinho'ya 2 yıllık teklif! İtalyanlar duyurdu

Trabzonspor, Parma forması giyen Gervinho’yu transfer etmek istiyor. Gervinho’ya 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

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Trabzonspor, Parma forması giyen Gervinho’yu transfer etmek istiyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bordo-mavililer yıldız golcüye sezon başına 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

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