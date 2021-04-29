Trabzonspor, Parma forması giyen Gervinho’yu transfer etmek istiyor. Gervinho’ya 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

Abone ol

Trabzonspor, Parma forması giyen Gervinho’yu transfer etmek istiyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bordo-mavililer yıldız golcüye sezon başına 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.