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Prof. Dr. Nurettin Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü

17 gün uygulanacak tam kapanma öncesinde Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten sevindiren haber geldi. Yiyit, ayaktan başvurularda düşüş başladığını bildirerek, 'Yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara yansımasını bekliyoruz' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıklamasının ardından duruma ilişkin konuşan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 17 günlük tam kapanma öncesi değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Yiyit, "Vakalarımız oldukça yüksekti biliyorsunuz. Ama bir önceki hafta itibariyle biz ayaktan başvurularda yüzde 20'lik düşüşe gitmeye başladık. Şimdi bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü. Biz artık taburculuk lehine ilerliyoruz. Ve yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun artık önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara da yansımasını bekliyoruz." dedi.

Yiyit, "Artık yoğun bakım sayılarımız düşmeye başlayacak. Ve sonra da ölüm sayılarımız düşmeye başlayacak. O an geldiğinde aslında belki daha çok mutlu olmaya başlayacağız" diye konuştu.

"Dün 65 hasta yatırdım ama 120 hasta taburcu ettim, çok güzel bir rakam"
Yatan hasta sayısında düşüş yaşandığını ve rakamların mutlu edici olduğunu belirten Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Dün 65 hasta yatırdım ama 120 hasta taburcu ettim. Bu bizim için çok güzel bir rakam. Çünkü 100-130 hastaya yatırdığımız ama taburcu edemediğimiz günler vardı. Taburculuk lehine düşmüş olmak elimizi çok güçlendirdi, mutlu etti ve geleceğe dair de çok güzel bir veri bu. Çünkü yaklaşık bir hafta içinde yoğun bakımlara yansımaya başlayacak. Yoğun bakım rakamlarımızın gerilediğini göreceğiz. Ama bizi asıl ölüm sayılarımızın düşüşü mutlu edecek. Bu düşüşü ilerleyen bir 10 günlük dilimde görmeye başlayacağız şeklinde konuştu.

"17 gün sonra gecikmiş bir bayramı, rakamların güzelliğiyle kutlayacağız"
Prof. Dr. Yiyit sözlerine şöyle devam etti: Genel gidişat şu, artık iniş trendindeyiz ve bunun bu şekilde devam etmesiyle, belki yeni kısıtlamalarla çok daha güzel rakamları hep birlikte konuşuyor olacağız. Az daha sabır diyorum. Bu sabrın sonunda da gecikmiş de olsa,  17 gün sonra gecikmiş bir bayramı, rakamların güzelliğiyle kutlayacağız, diye düşünüyorum."

"Aşının getirdiği nimet"
"Aslında bu dönemde mutant virüs nedeniyle biraz şanssız gibi gözüksek de şanslı olduğumuz konularda var. Bunlardan bir tanesi, aşı vesilesiyle daha genç yaş grubuyla uğraşıyoruz. Bir de bir yıllık tecrübenin getirdiği kazanımla yol yürüyoruz. Aslında bir önceki dalgayla kıyasladığımızda pozitif sayı ne kadar yüksek olsa da daha az hasta yatırıyoruz. Bu aslında büyük bir kazanım ve aşının bize getirdiği bir nimet."

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