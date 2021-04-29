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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tam kapanmada ekranlarımız açık

Tam kapanma süreci ile birlikte uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz" dedi.

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.

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