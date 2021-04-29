RB Leipzig'de Nagelsmann'ın yerine Jesse Marsch
Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Salzburg'un başındaki Jesse Marsch'ın getirildiği açıklandı.Abone ol
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'le anlaşması sonrası yeni teknik direktörlerinin Jesse Marsch olacağını duyurdu. Marsch 2 sezon önce Ralf Rangnick'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yapmış, sonrasında RB Salzburg'a gitmişti.
Jesse March'ın kariyeri
2010-11: ABD (Antrenör)
2011-12: Montreal Impact
2015-18: New York Red Bulls
2018-19: Red Bull Leipzig (Antrenör)
2019-21: Red Bull Salzburg
2021- : Red Bull Leipzig