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RB Leipzig'de Nagelsmann'ın yerine Jesse Marsch

Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Salzburg'un başındaki Jesse Marsch'ın getirildiği açıklandı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'le anlaşması sonrası yeni teknik direktörlerinin Jesse Marsch olacağını duyurdu. Marsch 2 sezon önce Ralf Rangnick'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yapmış, sonrasında RB Salzburg'a gitmişti.

Jesse March'ın kariyeri
2010-11: ABD (Antrenör)
2011-12: Montreal Impact
2015-18: New York Red Bulls
2018-19: Red Bull Leipzig (Antrenör)
2019-21: Red Bull Salzburg
2021- : Red Bull Leipzig

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