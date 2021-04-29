Ligde bu sezon da düşmenin kaldırılacağı yolundaki söylentileri kesin dille reddeden TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar” dedi

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TFF Başkanı Nihat Özdemir küme düşme hakkında Milliyet'e açıklamalarda bulundu. TFF 1.Lig, Misli Com 2. Lig ve Misli Com 3. Lig'de son haftalarda sessiz ve derinden gelen "küme düşmenin kaldırılması" söylentileriyle ilgili olarak ""Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Küme düşme olacak"

"Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur." diyen Özdemir, "Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Hakemlere teşekkür

Nihat Özdemir, Süper Lig 'in her hafta artan bir heyecanla sona yaklaştığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Süper Lig zor şartlara rağmen hızla yürüyor. Bakın zirvede ve son sıralarda müthiş maçlar oynanıyor. Hem şampiyonluk, hem de ligde kalma mücadelesi için tüm kulüplerimize, değerli başkanlara, teknik adamlarımıza ve futbolcu evlatlarımıza teşekkür borçluyuz."

Başkan'a, "Hakem kararları ve VAR uygulaması"nı anımsatıp, teknolojiye rağmen tartışmaların sürdüğünü anlatıyorum. "Evet, hiç bitmeyen şikayetler ve tartışmalar" diyor:

"Ama unutulan bir şey var: Bu sezon üç hakemimiz, Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla maç yönettiler. Cüneyt Çakır, UEFA'nın 18 elit hakemi arasındaki yerini korudu. Merkez Hakem Kurulumuz da hakemlerin şu sıkışık ortamda en iyi, en doğru kararlarla her türlü yorgunluğu göze alarak maç yönetmesine, hafta içindeki eğitim toplantılarına önem veriyor. Onların sağlığı ve başarısı için çok duyarlı davranıyor. Hakemlerimize de teşekkür ediyoruz."

Malum, memlekette "Bitcoin" yangını var. Dört platform batmış. Yurtdışına 2 milyar dolarla kaçan yeni bir "tosunumuz" da oldu. A Milli Takım 'ın ana sponsorlarından biri de Btc Turk. Başkan'a bu ilişkinin durumunu sordum, "İki yıllık anlaşmamız var. Hiç sorunumuz yok. Hatta ödemeleri gereken paranın yüzde 85'ini de ödemiş durumdalar. Bu ilişki sağlıklı biçimde devam ediyor. Zaten bir anormallik olduğunda, kimse merak etmesin gereğini yaparız!"