İstanbul’daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme: patlayıcı ile bağlantılı 1 kişi daha yakalandı. Ayrıca Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. Terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi.



“Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündeme dair yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi” ifadelerini kullanmıştı.





5 kilo patlayıcı ele geçirildi

İstanbul’da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bölücü terör örgütü PKK’lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylem son anda önlendi. Patlamaya hazır 4’ü uzaktan kumandalı, 2’si zaman ayarlı olmak üzere 5 kilodan oluşan 6 plastik patlayıcı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

1 kişi daha sabaha karşı yakalandı

Olayla ilgili 2 terörist gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan teröristlerin ifadesi doğrultusunda olayla ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişi daha sabaha karşı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cep telefonu ve piller dikkat çekti

6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına gösterilen patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.

Otogardaki bulunan patlayıcıları bırakan şüpheliler böyle görüntülendi









