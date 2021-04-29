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Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz Pfizer/BioNTech aşı randevusu açıklaması! Randevular iptal edilmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, bakanlıktan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu. Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi. 

Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak, herhangi bir erteleme yapılmayacak. Yeni aşı olacaklara ikinci doz uygulamaları 6-8 hafta aralık olacak şekilde randevu verilecek."

Fahrettin Koca ne demişti?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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