9 gün bayram tatili hangi çalışanları kapsıyor mu, kimlere tatil?

Bayram tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün oldu araştırması başladı. 13 Mayıs perşembe günü başlayan Ramazan bayramı tatiline 10 Mayıs ve 11 Mayıs tarihleri de eklendi. 12 Mayıs arefe günü ise yarım gün olacak. Böylece kamu çalışanları bayram tatili hafta sonları ile birlikte 9 gün oldu. Peki özel sektöre de 9 gün tatil mi?

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Bayram tatili ne zaman, kaç gün bayram tatili olacak sorularının yanıtı netleşti. Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak. 15 Mayıs'ta sona erecek

Kamu çalışanlarına idari izin kararı açıklandı

Ramazan Bayramı tatili için kamuda idari izin günleri belli oldu. Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.

Kamu çalışanlarına bayram kaç gün tatil: Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Ramazan bayramı tarihleri: Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi