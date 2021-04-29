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Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi geçen Manchester City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda Paris Saint-Germain’i 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi.

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Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc Des Princes Stadı’nda İngiliz ekibi Manchester City’i ağırladı. Ev sahibi ekip, 15’inci dakikada Marquinhos’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester City, 64’üncü dakikada Kevin De Bruyne’nin attığı golle eşitliği yakaladı. İngiliz ekibi, 71’inci dakikada Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez’in golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. Fransız ekibinde 77’nci dakikada Idrissa Gueye kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Eşleşmede rövanş maçı 4 Mayıs salı günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde City Of Manchester Stadı'nda oynanacak.

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