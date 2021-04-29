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Güney Afrika Cumhuriyeti, askıya aldığı Johnson and Johnson aşısının kullanımına yeniden başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 13 Nisan'da kullanımını durdurduğu ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yeniden uygulamaya başladı.

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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı yazılı açıklamada, aşının ilk adımda 1,2 milyon sağlık çalışanına yapılacağını bildirildi.

J&J aşısının Kovid-19'un Güney Afrika varyantına karşı en etkili aşı olduğuna dikkati çeken Mkhize, "J&J aşısını olmak, kan pıhtılaşması korkusuyla aşı yapılmamasından daha iyidir." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, J&J aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiasıyla 13 Nisan'da durdurmuştu.

Daha önce ülkedeki varyanta karşı etkisiz olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşılarını kullanmaktan vazgeçen Güney Afrika, kıtada salgının en fazla görüldüğü ülke konumunda.

1 milyon 578 bin Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 285'e yükseldi.

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