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MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Yıldırım Operasyonunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Yıldırım Operasyonunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğu belirtilerek ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Gökçe'nin bugün şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe'nin fotoğrafına da yer verildi.

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