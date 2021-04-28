HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Emre Akbaba’nın 87’nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. İç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Aslan, puanını 72'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Konyaspor ise 42 puanda kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, müsabakayı 87. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 kazandı.
Aslan, bu sonucun ardından puanını 72'ye yükselti ve şampiyonluk yarışına tutundu. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galatasaray, 39. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.