BIST 1.386
DOLAR 8,19
EURO 9,95
ALTIN 468,38
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Ramazan'da umut var
ADV Honda modelleri ile gücünüzü keşfedin

Galatasaray Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Emre Akbaba’nın 87’nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. İç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Aslan, puanını 72'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, müsabakayı 87. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Aslan, bu sonucun ardından puanını 72'ye yükselti ve şampiyonluk yarışına tutundu. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray, 39. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Hint Covid-19 mutasyonu İstanbul'da
Milan'dan transferde Orkun Kökçü atağı
Sınavlar erteleniyor mu? Ziya Selçuk açıkladı
FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı!
İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı
Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik
Ersin Tatar'dan çözüm için 6 maddelik öneri
Kocaeli'de evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın yakalandı
Yorumlar 1 yorum