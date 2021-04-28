Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün babası Milan yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Avrupa'da yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olarak göze çarpan milli oyuncu Orkun Kökçü, İtalya Serie A'da kariyerini sürdürebilir.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre milli oyuncunun babası, Milan yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede herhangi bir resmi teklif yapılmadığı söylenirken; oyuncunun Feyenoord'taki durumu ile ilgili bilgi alındı ve gelecekteki yol haritası çizildi.

Mali konularda sıkıntılı bir süreç geçiren Hollanda ekibinin iyi bir teklif gelmesi durumunda milli oyuncunun satışına onay vereceği de gelen bilgiler arasında.