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Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Bu galibiyetin ardından puanını 78'e yükselten Kartal, liderliğini sürdürürken; Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan lider Beşiktaş, son dakikalarında ecel terleri döktüğü karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Ghezzal kaydetti. Rizespor'un sayıları ise 87. dakikada İsmail Köybaşı ve 89. dakikada Djokovic'ten geldi.

Beşiktaş, bu sonucun ardından 78 puana yükselirken; Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.

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