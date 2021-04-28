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18 gün önce eşi ölmüştü! Kraliçe Elizabeth’in son halini gören şaştı kaldı

Kraliçe 2. Elizabeth’in, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından iki haftalık Kraliyet yası geçtiğimiz Cuma günü sona erdi. Yas süresinin sona ermesinin ardından Elizabeth ilk kez görüntülendi.

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9 Nisan günü eşi, Edinburgh dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesi sonrası Kraliyet yası süreci başlayan Kraliçe Elizabeth’in geçtiğimiz Cuma günü resmi yas süresi sona erdi. Kraliçe, Kraliyet işlerine kaldığı yerden devam ederek geçtiğimiz gün Buckingham Sarayı'nda Letonya ve Fildişi Sahili'nden büyükelçilerle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Son olarak eşinin cenaze töreninde siyah kostümüyle ve üzgün yüzüyle görüntülenen Elizabeth’in görüşmede güler yüzü ve neşeli tavrı dikkat çekerken büyük mor, beyaz ve sarı çiçeklerden oluşan soluk mavi çiçekli bir elbise giydiği görülürken üç telli inci kolye ve aksesuar olarak elmas bir broş taktığı görüldü.


"Büyük bir üzüntü" duyduğunu söylemişti
73 yıllık eşi Prens Philip’in hayatını kaybetmesinden bu yana resmi bir Kraliyet işi yaparken ilk kez görüntülenen Kraliçe’nin elçilerle yaptığı görüşmede, sıkça güldüğü ve pozitif bir havada olduğu görülürken büyükelçilerden çevrim içi ortamda güven mektubu aldığı bildirildi. Eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesinden 12 gün sonra 95’nci yaş gününü kutlayan Kraliçe Elizabeth, doğum günü mesajında "büyük bir üzüntü" duyduğunu söylemişti. 17 Nisan’da düzenlenen cenaze törenleri sırasında görülen Kraliçe ise, törende tek başına oturduğu ve üzüntülü haliyle görüntülenmişti.


Dört gün sonra işine dönmüştü
Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip’in ölümünden sadece dört gün sonra kraliyet görevlerine geri dönmüştü. 95 yaşındaki Britanya Kraliçesi, hanesinin en üst düzey yetkililerinden olan eski Lord Chamberlain Earl Peel'in emeklilik töreni için ilk yüz yüze etkinliğine ev sahipliği yapmış, Windsor Kalesi'nde düzenlenen tören sırasında Kraliçe, eski kraliyet yardımcısının asasını ve görev işaretini kabul etmişti.

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