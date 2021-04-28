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Otogar bombacısı işte böyle yakalandı! Operasyon anı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu. Soylu'nun açıkladığı operasyonun saniye saniye görüntüleri yayınlandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Soylu'nun açıkladığı saldırı hazırlığıyla ilgili görüntüler saniye saniye kaydedildi.

Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi.

Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı.

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