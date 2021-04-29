Siyasilerden, Şehit Hüsamettin Gökçe için başsağlığı mesajı

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için siyasiler başsağlığı mesajları yayımladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, yaralanan iki askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesajında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekât bölgesinde terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar, şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum" diyerek taziye mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde, terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.