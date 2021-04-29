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Kolombiya'da açık unuttuğu kamera öğretmenin başını yaktı: Soruşturma açıldı

KOLOMBİYA'da bir Katolik okulu öğretmeni, Zoom üzerinden yapılan derse ara verdiği sırada kamerasını kapatmayı unutarak, eşiyle yaşadığı özel anları öğrencilere izletti.

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir Katolik okulunda görev yapan fizik öğretmeni Ruben Dario Parras, derse ara verdiği sırada kamerasını kapatmayı unuttu.

Ardından Parras'ın, yanına gelen eşiyle yaşadığı özel anlara, o sırada çevrim içi olan tüm öğrenciler şahit oldu.

"Kameranın kapalı olduğunu düşünüp..."
Daily Mail'de yer alan habere göre yaşananlar sonrasında özür dileyen Parras, eşinin bir ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için odasına geldiğini kaydetti. Öğretmen, açıklamasında "Kameranın kapalı olduğunu düşünüp eşimin göğüslerini öptüm. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturma açıldı
Olaya ilişkin açıklamada bulunan okul müdürü Duran Cespedes, bunun ciddi bir konu olduğunu belirterek öğretmen hakkında soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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