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Muğla'da eski eşinin evinin yakınında tüfekle rastgele ateş açtı sonra da intihar etti

MUĞLA'da Turgut Ş. (47), 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşinin evinin yakınında av tüfeğiyle rastgele ateş açtıktan sonra silahı başına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Olay, dün saat 21.00'de Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak’ta meydana geldi. Turgut Ş., yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi eski eşinin oturduğu evin yakınına gelerek av tüfeği ile rastgele etrafa 5 el ateş açtı.

Çevresindekilere korku ve endişe yaşatan Turgut Ş., ardından silahı başına dayayıp, ateşledi. Turgut Ş. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turgut Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Turgut Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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