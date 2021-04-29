Sergen Yalçın: Sahada kimseden korkumuz yok kim gelirse gelsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası sert açıklamalar yaptı: Sahada kimseden korkumuz yok. Kim gelirse gelsin.

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Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Sergen Yalçın, "Çok zor bir maç. Rize deplasmanları her zaman zordur. Rize, Bülent Hoca (Uygun) geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladılar. Yetenekli oyuncuları var. Her zaman skor yapacak oyuncu grubu var" dedi.

Sert açıklalamar yapan Sergen Yalçın, "Rize deplasmanına geliyorsunuz. Maşallah bütün herkes kaybetmemizi bekliyor. Algı. 'Beşiktaş şurada kaybeder, burada kaybeder' deniliyor. Rakiplerimizin maçları yok mu? Bir konuşma oluyor. İnanmak istemediğimiz işler oluyor. Konuşmak istediğim çok farklı şeyler oluyor. 4 hafta kaldı. 4 hafta bitsin hepsini açık açık konuşacağım. O zaman konuşacağım. Bir çok cezalımız var. O var bu var. Kimse bizim üzerimizden bir hesap yapmasın. Bizim rakiplerle işimiz yok. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Mücadele ediyorlar. Eksiklerimiz var. Kenardan oyuna alacağımız oyuncu yok. 3 oyuncumuz var. Onları alıyoruz. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştirme hakkını da kullanamıyoruz. Oyuncularım aslan gibi oynuyorlar ve kazanıyorlar. Aldığımız oyuncular bu sene karakterli ve yürekli çıktılar" diye konuştu.

Lig fikstürüyle ilgili eleştiriler yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son olarak Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsedriyoruz. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapıyorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak maçta iki gollerinin VAR nedeniyle iptal edilmesiyle ilgili olarak da Yalçın, "Mensah'ın pozisyonu yüzde yüz faul. Larin'in pozisyonuna herkes penaltı diyor. Bekliyoruz hakem versin. Biz kimlerle mücadele ediyoruz? Sahada zaten mücadele ediyoruz. Sahada kimseden korkumuz yok. Kim gelirse gelsin. Ama sahada maücadele edelim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.