Bilim insanları Covid-19 salgınını bitirecek çözümlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 'Nano' parçacıklar tasarlayan bilim insanları bu yöntemle Kovid-19'u tuzağa çekerek yok etmeyi amaçlıyor. 'Nanotuzaklar' adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

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Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 150 milyon 41 bin 540'a, toplam can kaybı ise 3 milyon 158 bin 419'a ulaştı. Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından Kovid-19’a ilişkin verileri analiz ederek aşı dozlarının raporunu hazırlayan Bloomberg’e göre, dünya genelinde 172 ülkede 1 milyar 8 milyon doz aşı uygulandığı belirtildi.

Raporda, dünyadaki günlük aşı uygulanma oranının ortalama 20.3 milyon doz olduğu ve küresel nüfusun yüzde 7.1’inin aşılandığı belirtildi.

Aşılama ve yeni aşılar geliştirme çalışmaları devam ederken bilim insanlarından virüse çare olacak yeni buluşlarla ilgili çalışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Bilim insanları tarafından Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı. "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.