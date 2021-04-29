Grup Yorum bir açıklama yaptı. Açıklamada, grubun eski üyesi Dilan Ekin tehdit edildi, hakaretlere maruz bırakıldı ve ihanetle suçladı. Grubun bu açıklamasına tepki büyük.

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Grup Yorum’un açıklaması tartışma konusu. İddiaya göre grup üyelerinden Dilan Ekin, ölüm orucuna katılmadı. Grubun tepkisini çekti. Grup Yorum resmi Twitter hesabından yayımladığı yazı ile gruptan ayrılan ve kendine farklı bir hayat kurmak isteyen eski üyeleri Dilan Ekin’i ihanet ile suçladı.

Açıklamada ekin hedef gösterilerek, “Dilan Ekin’i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın” ifadeleri kullanıldı. O ifadelere çok sayıda kişiden tepki geldi.

"Gördüğünüz yerde yüzüne tükürün"