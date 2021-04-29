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Ramazan pidesinin içinden çıkan vidayı görünce hayatının şokunu yaşadı

İZMİR'de bir fırından Ramazan pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vakti orucunu açtığı sırada pidenin içerisindeki 3 santimlik vidayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Şençakır (61) adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı. Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı.

61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti.

"Yemiş olsaydık..."
Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu: Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."

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