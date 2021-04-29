Fenerbahçe, sakatlığı süren Nazım Sangare ve cezalı İrfan Can Kahveci'den bu maçta yararlanamayacak. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

5 eksik var

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Taktik belli oldu

Akdeniz ekibini Erol Bulut döneminde 'topu rakibe vererek' yenen ve eleştirilen Fenerbahçe'de, A Takım Direktörü Emre Belözoğlu 3 puanı topun hakimi olarak almayı hedefliyor. Emre Belözoğlu ise bugün Alanya karşısında topa sahip olan ve rakip ceza sahasına yakın oynayan bir taktikle sahada olacak.

''Topa sahip olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Emre Belözoğlu, antrenmanlarda da oyuncularına sık sık "Rakip ön alan baskısını çok yoğun yapacak. Ancak topa sahip olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" uyarıları yaptı ve maçta stratejilerine mutlaka bağlı kalmalarını istedi.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Tayfun, Berkan, Fatih (Salih), Davidson, Efecan, Efkan, Mustafa.

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Valencia.