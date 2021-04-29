17 günlük sokağa çıkmak yasağı başlıyor! Neler yasak nereler açık? İşte madde madde yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma bu akşam saat 19:00'da başlıyor. Tam kapanma dönemi 17 mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Bu 17 gün boyunca kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapanma ne anlama geliyor? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kapanma döneminde nereler açık kalacak? Şehirlerarası seyahat nasıl yapılacak? Bayram ziyaretleri yapılabilecek mi? Bankalar açık mı olacak? Semt pazarları kurulacak mı? 17 gün boyunca yasaklar ve yasak olmayanların tek tek listesi...