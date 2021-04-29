17 günlük sokağa çıkmak yasağı başlıyor! Neler yasak nereler açık? İşte madde madde yeni yasaklar
TÜRKİYE koronavirüs salgınında 3 pikini yaşarken Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Bugün saat 19:00'da başlayacak tam kapanma dönemi boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Kimler yasaklardan muaf? Bankalar çalışacak mı? Emekli maaşları nasıl alınacak? Seyahat yasağı kimleri kapsıyor? İşte tüm sorular ve tek tek cevapları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma bu akşam saat 19:00'da başlıyor. Tam kapanma dönemi 17 mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Bu 17 gün boyunca kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapanma ne anlama geliyor? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kapanma döneminde nereler açık kalacak? Şehirlerarası seyahat nasıl yapılacak? Bayram ziyaretleri yapılabilecek mi? Bankalar açık mı olacak? Semt pazarları kurulacak mı? 17 gün boyunca yasaklar ve yasak olmayanların tek tek listesi...
Market, bakkal, manav açık olacak mı?
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.
Restoran, lokanta ve kafeteryalar hizmet verecek mi?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecekler.
Mahalledeki camiye namaz kılmaya gitmek yasak mı?
Koronavirüs yasakları kapsamında vatandaşların camiye namaza gitmelerine kısıtlama getirilmedi. Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namazlarını cemaatle kılabilecek.