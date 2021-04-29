Denizli Çivril Belediye Başkanı 3 kez koronaya yakalandı
Denizli'de Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, koronavirüs testi 7 ay içerisinde 3'üncü kez pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.Abone ol
Denizli Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
2020 yılı Ekim ayında yaptırdığı testin pozitif çıkmasından sonra tedavi ve karantina süreci atlatan Vural, 2021 yılı Mart ayında da pozitif olarak karantina sürecinde kalmıştı.
7 ayda 3 kez pozitif çıktı
Başkan Vural'ın, 7 ay içerisinde 3'üncü koronavirüs testinde sonucun pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındığı bildirildi.