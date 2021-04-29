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Kim Jong Un, verdiği emirleri yerine getirmeyen parti yetkilisini idam etti

KUZEY KORE lideri Kim Jong Un, hastane inşası için verdiği emirleri yerine getirmeyen parti yetkilisini idam etti.

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Dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde. Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şeyi ile büyük bir incelikle ilgilendi.

Süre doldu, hastane açılamadı...
Ülkenin başkenti Pyongyang'da inşa edilen hastanenin Avrupa'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.

Çin'den ucuz ekipmanlar getirtildi
Hastaneyi teftişe giden Kuzey Kore liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi. Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane Çin'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.

Parti yetkilisine idam
Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı korkunç oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi. Aynı haberlere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.

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