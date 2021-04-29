Kim Jong Un, verdiği emirleri yerine getirmeyen parti yetkilisini idam etti
KUZEY KORE lideri Kim Jong Un, hastane inşası için verdiği emirleri yerine getirmeyen parti yetkilisini idam etti.Abone ol
Dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde. Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şeyi ile büyük bir incelikle ilgilendi.
Süre doldu, hastane açılamadı...
Ülkenin başkenti Pyongyang'da inşa edilen hastanenin Avrupa'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.
Çin'den ucuz ekipmanlar getirtildi
Hastaneyi teftişe giden Kuzey Kore liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi. Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane Çin'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.
Parti yetkilisine idam
Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı korkunç oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi. Aynı haberlere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.