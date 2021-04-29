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Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama

Demirören Haber Ajansı

TOKAT'ta, yayladaki evlerinin önünde oyun oynarken, kaybolan Süleyman Yıldırım'ın (2) bulunması için dün akşam başlatılan arama çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan devam edildi. Belde sakinlerinin de destek verdiği aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı.

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Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı; ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum, jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı.

Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına devam etti. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda sürdürülen aramalara belde sakinleri de katıldı. Jandarma ekipleri, dron kullanarak, havadan da tarama yaptı. Aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı. 

Baba Süleyman Yıldırım, "Olay, saat 18.00 sıralarında oldu. Ahırın önündeydi; fark ettiğimizde baktık, aradık, bulmadık. Şüphelendiğimiz kimse yok, küçük çocuk çünkü kim ne yapsın?" dedi.

Bölgedeki arama çalışmalarının planlı olarak gün boyu sürdürüleceği belirtildi.

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