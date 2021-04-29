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Almanya'daki bir bakımevinde 4 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Anadolu Ajansı

Almanya'nın Potsdam kentindeki bir bakımevinde dört kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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Yetkililer, başkent Berlin'e 30 kilometre mesafede buluna Potsdam'daki zihinsel ve bedensel engellilerin kaldığı "Thusnelda-von-Saldern-Haus" adlı bakımevinde ikisi kadın dört kişinin bıçakla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralı olduğunu belirtti.

Ölenlerin bakımevinde kalan hastalar mı yoksa çalışanlar mı olduğu konusunda henüz detaylı bilgi verilmedi.

Bakımevinde çalışan 51 yaşındaki bir kadının cinayet zanlısı olarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Potsdam Savcılığının cinayetleri soruşturduğu ve bu cinayetlerin neden işlendiği konusunda henüz bir bulgunun bulunmadığı öğrenildi.

Potsdam Belediye Başkanı Mike Schubert, yaşananları "inanılmaz bir olay" olarak niteledi.

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