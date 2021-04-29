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Tam kapanma sonrası ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama

İhlas Haber Ajansı

İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlara pandemi kısıtlamaları da eklenince ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise tam kapanmanın ardından otomobil piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.

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Otomobil sektöründe son dönemde yaşanan çip krizi, otomobil fabrikalarında üretimin azalmasına neden olmuştu. Sıfır araçların üretiminin az olması nedeniyle ikinci el otomobillere talebin artması beklenirken, pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ikinci elde de durgunluğa neden oldu.

Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir fiyat yükselişi yaşanan ikinci el otomobillerde birkaç aydır fiyatlar dengelendi. Araç alacakların bir kısmı yüksek fiyatların düşmesini bekliyor. Galericiler ise fiyatların tam kapanma sonrası gerçekleşecek talep doğrultusunda yükselebileceğini söyledi.

Hareketlenme bayram sonrasına kaldı

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin görüşlerini ifade eden Galerici Yunus Ete, ''İkinci el otomobil satışlarında havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenme bekleniyordu. Pandemi dolayısıyla uygulanacak tam kapanma kararı sonrasında hareketlenme bayram sonrasına kaldı. Yaz mevsimi döneminde ikinci el araçlara daha fazla talep oluyor. Son dönemde dengelenen fiyatların kapanma sonrasında talebe bağlı olarak yüzde 10 civarı artacağını düşünüyorum'' dedi.

''Tam kapanma sonrası ikinci el araçlara yoğun talep bekliyoruz''

Bir başka Galerici Nihat Karip ise şöyle konuştu: ''Son 2 aydır ikinci el araç piyasası durma noktasındaydı. Tam kapanma kararı ile birlikte bu durgun süreç biraz daha uzadı. Fakat kısıtlamaların ardından ikinci el araçlara yoğun talep olacağını düşünüyorum. İkinci el araç alacak vatandaşların bazıları son dönemde fiyatların düşmesini bekliyor. Biz, araç fiyatlarının şu anda dengelendiğini düşünüyoruz’’ diye konuştu.

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