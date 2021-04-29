ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biden'in soykırım nitelemesinin süpriz olmadığını vurgulayan Blinken, Türkiye'ye ek yaptırım uyarısı yaptı.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin ardından, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesiyle Türkiye-ABD ilişkileri yeniden gerilmişti.

"Soykırım nitelemesi sürpriz olmamalı''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği çevrimiçi basın toplantısında Türkiye'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Blinken, Biden’ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasına ilişkin bir soruya “Biden yıllardır taşıdığı görüşlerini ifade etti. Bu konuda, senatörken de başkanlık kampanyalarında da açıktı. ABD başkanı olarak da bu konuda tutarlıdır. Dolayısıyla bunun sürpriz olmaması gerekir” dedi.

"Biden'ın amacı suçlamak değil''

Biden’ın insan haklarını ve demokrasiyi dış politikasının ana parçası haline getireceğini söylediğini hatırlatan Blinken, “Bunun bir parçası olarak da özellikle de bir daha olmaması için tarihe yönelik bir anlayış ve geçmişte yaşanmış kıyımları ifade etmektir. Başkan’ın da belirttiği gibi (24 Nisan) Anma Günü anması kurbanları onurlandırmak içindir, suçlama yapmak için değil” ifadelerini kullandı.

"Biden Erdoğan ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Blinken, " Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyorlar" dedi.

"S-400 konusunda uyardık"

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini almasına da değinen Blinken, S-400’lerin alınmaması konusunda da açık olduklarını ve bunun da kimseyi şaşırtmaması gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin Rusya’dan yeni bir S-400 alımı gerçekleştirme görüşmeleri olduğuna değinen Dışişleri Bakanı Blinken, “Türkiye başta olmak üzere ABD’nin diğer müttefiklerinin de Rusya’dan silah satın almaktan kaçınması çok önemli. Buna alınacak ek S-400’ler de dahil” dedi.

"Ek yaptırımlar gelebilir''

Blinken, gelecekte Rusya’dan yapılacak silah alımlarının da CAATSA kapsamında yeni yaptırımlar getirebileceğini belirtti.

Blinken'ın konuşması şu şekilde:

"S-400 alımı doğrudan verilen vaatlere ters. Tüm müttefikler NATO 2016 Varşova Zirvesi'nde Rus ekipmanlarına bağımlılığı azaltacağına dair vaat verdi, artıracağına dair değil. S-400’lerin alınması ABD’nin güvenliğine, müttefik askeri teknolojiye, personele tehdittir aynı zamanda ABD ve Türkiye’nin uzun zamandır ittifak ettiği NATO içindeki uyumun altını oyuyor. Aynı zamanda ittifakın karşı karşıya kaldığı zorluklara etkili bir şekilde karşı koymak için gerekli olan ortak çalışabilirliğini de zedeliyor."

S-400’lerin aynı zamanda Rus savuma sektörü ile ordusunun Türkiye’ye erişimine yol açtığını savunan Blinken, ABD’nin kongreden geçen CAATSA yasası kapsamında Türkiye’ye yaptırım uyguladığını hatırlattı.