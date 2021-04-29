Tam kapanmada hangi destekler verilecek? İşte 13 soruda çalışanların hakları…
Pandemi önlemleri kapsamında duyurulan17 günlük tam kapanma süreci bugün başlıyor. Bu dönemde belirli işkolları dışında tüm iş yerleri kapalı olacak ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, tam kapanmada çalışanların hakları neler, bu süreçte işverene ve çalışanlara hangi destekler verilecek? İşte tek tek aklınızdaki tüm soruların cevabı…
Türkiye artan vaka sayılarını düşürmek için 17 günlük tam kapanmaya gidiyor.. Her ne kadar belirli alanlarda çalışanlar alacakları belgeler ile tam kapanmadan muaf olsalar da genel olarak çalışanların büyük çoğunluğu kısıtlamalara tabi olacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, bu süreçte uzaktan çalışma yapılacak ancak uzaktan çalışmaya geçmemiş ya da faaliyeti uzaktan çalışmaya uygun olmayan iş yerleri ise kapanacak. 13 soruda tam kapanmada çalışanların hakları...
1) Tam kapanma tüm iş yerlerini kapsıyor mu?
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri dışında tüm ticari işletme, iş yerleri, ofisler kapalı olacak, uzaktan çalışmaya geçilecek.
2) Kısıtlamadan kimler muaf tutulacak?
İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak, tam kapanmadan kimlerin muaf tutulacağını tek tek belirtti. Temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde çalışan iş yerleri dahil 43 meslekte çalışanlar kısıtlamadan muaf olacaklar.
3) Kısıtlamadan muaf çalışanlara belge gerekli mi?
Çalışanlar tam kısıtlamadan muaf olduklarını belgelemek zorundalar. Meslek mensupları olası kontrollerde mesleki kimliklerini, çalışanlar ise meslek mensubu tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgelerini yanlarında bulundurmak durumundalar.