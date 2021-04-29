Tam kapanmada hangi destekler verilecek? İşte 13 soruda çalışanların hakları…

Türkiye artan vaka sayılarını düşürmek için 17 günlük tam kapanmaya gidiyor.. Her ne kadar belirli alanlarda çalışanlar alacakları belgeler ile tam kapanmadan muaf olsalar da genel olarak çalışanların büyük çoğunluğu kısıtlamalara tabi olacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, bu süreçte uzaktan çalışma yapılacak ancak uzaktan çalışmaya geçmemiş ya da faaliyeti uzaktan çalışmaya uygun olmayan iş yerleri ise kapanacak. 13 soruda tam kapanmada çalışanların hakları...