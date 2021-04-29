Geride 400 bin mağdur bırakarak yurtdışına kaçan kripto para borsası Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'in kirli ilişileri ifşa olmaya davam ediyor. Özer'in Arnavutluk'a kaçışı planladığı ve Arnavutluk'tan İstanbul'a getirip ağırladığı aile ile İstanbul'da toplantı yaptığı belirlendi.

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kripto para borsası Thodex olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçışı planladığı belirlendi. Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen gizemli bir çifti ağırlayan Özer, olaydan bir ay sonra yurt dışına kaçmış.

'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla kaçtığı iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yalanlanmış ve vurgunun 108 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen Fatih Özer’i arama çalışmaları devam ederken önemli gelişmeler ortaya çıkıyor.

Faruk Fatih Özer kaçışı planlamış!

Özer'in bir ay önce Arnavutluk’tan bir çifti İstanbul’da ağırladığı belirlendi. Arnavutluk'tan gelen gizemli çift, Özer'le yaptıkları toplantının ardından Arnavutluk’a geri dönmüş. Özer bu toplantıdan tam bir ay sonra Thodex'i kapatıp Arnavutluk'a kaçmış.

O çiftin evi basıldı ama bulunamadı

Arnavutluk’ta Kripto Tosuncuk Özer’in sakladığı eve operasyon yapılmıştı. O Evin, İstanbul'da toplantı yaptığı Arnavut çifte ait olduğu belirtiliyor. Özer'in o sırada evde bulunamadığı belirtiliyor. Thodex'in firari CEO'su Özer'in Arnavutluk'u terketmiş olabileceği ifade ediliyor.

Arnavutluk'tan da kaçmış olabilir

Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan yakındaki ülkelere kaçmış olabileceği değerlendiriliyor. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya’da hem Türk polisi hem de yerel polis sürmeye devam ediyor.

İstanbul Emniyeti'nde ise Özer'in abisi ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 10 kadar kişinin sorgusu sürüyor.