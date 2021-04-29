Mehmet Ceyhan: Koronavirüste çocuk vaka ve ölümleri arttı

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs kaynaklı çocuk vaka ve ölümlerinde artış yaşandığını belirtti.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuk vakaları ve ölümlerindeki artışa ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Daha önce koronavirüs vakalarının arttığı dönemlerde bu kadar çok çocuk servisleri ile yoğun bakımlarına yüklenilmediğini belirten Ceyhan, "Bunun iki nedeni var; birincisi 65 yaşın üstünü aşılayınca virüs daha çok genç yetişkin ve çocuklara bulaşmaya başladı. İkincisi virüs, çocuklara ve genç yetişkinlere bulaşma kapasitesi kazandı. Eskiden orijinal virüs yaygınken biz 1-1,5 metreyi güvenli mesafe olarak tarif ettiğimizde, bu mesafeyi geçen virüs parçacıkları oluyor; ancak sayısı az olduğu için hastalık yapmaya yetmiyordu. Ancak virüs, dikensi yapısındaki değişiklik nedeni ile çok daha az sayıda bulaştığında hastalık yapabilme özeliği kazandı. Bu da çocuklarda orijinal virüsün az hastalık yapmasının nedeni olarak izah edilen virüsün tutunduğu yapıların sayısının az olması teorisini değiştirdi. Yani orijinal virüste sayı az olduğunda az miktarda organlara geçiyordu dolayısıyla daha az hastalık yapıyordu" diye konuştu.

''Bütün hastalarımız artık mutant virüs''

Prof. Dr. Ceyhan, İngiltere mutantının yavaş yavaş orijinal virüsün yerini aldığına dikkat çekerek, "Bizim bütün hastalarımız artık mutant virüs. Çocuklarda bulaştığı zaman daha fazla hastalık yapıyor. Akciğer tutulumu olan hatta akciğer tutulumu düzelmeye başlamışken tekrar ağırlaşan çocukları görmeye başladık; bu da yine virüsün bu özelliğine bağlı. Orijinal virüste ölümler ve yoğun bakım yatışları daha çok 65 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olanlarda görünüyordu. Eskiye göre kıyasladığımızda çocuklarda da arttı. Çocukların bir başka önemi de şu; çocuklar daha çok bulaş kaynağı mutant virüste. Orijinal virüste belirtisiz geçiriyorlardı, şu anda belirtili hastalık geçirme oranı arttı ve daha çok bulaştırmaya başladılar. Biz 0-9 yaş grubunu en güvenli yaş grubu, diye kabul ederek kreşleri hep açık tuttuk; fakat mutant virüste en büyük artışın olduğu yaş grubu 0-9 yaş grubu oldu" dedi.

''Çocuklar bulaş kaynağı''

Prof. Dr. Ceyhan, şu an daha çok belirti gösteren çocuk hastaların olduğunu belirterek, "Biz çocuklarda akciğer tutulumuna bağlı ağır vakalar mutant virüsten önce nadir görüyorduk. Ama şimdi direkt akciğer tutulumu ağır seyreden çok sayıda çocuk görmeye başladık; en çok görülen belirti ateş, boğaz ağrısı, öksürük. Çocuklar okula gitmedikleri zaman bu virüsü genelde ya birbirlerinden ya da ailedeki diğer insanlardan alıyorlar. Çocuklar belli bir yaşın altında maske de takamıyorlar, bu yüzden mümkün olduğu kadar güvenli mesafenin 1 metre değil 2 metre olduğu unutulmamalı. Çocukta en ufak bir belirti çıktığında ailenin bunu ayırt etmesi zor. Mutlaka hekime danışarak, gerekirse test yaptırarak bakılması lazım. Çocuklar bulaş kaynağı olduğu için çoğu zaman çocuk evdeki yetişkinlere bulaştırıyor; o yüzden yemek yerken mümkün olduğu kadar yakınlaşarak yemek yerine 2 metre mesafe bırakarak yemek bir miktar koruyucu olabilir" diye konuştu.

''3 firmanın aşısında çocuklar için Faz-1 çalışması başladı''

Prof. Dr. Ceyhan, 3 firmanın aşısında çocuklar için Faz-1 çalışması başladığını da kaydederek, "Bunlar BioNTech, Moderna, Johnson and Johnson. Bunların sanırım faz çalışmaları sonbahara yetişir ve kullanılabilir aşılar oluşur. Sonbaharda çocuklarda kullanılacak aşılar çıktığında onları hemen aşılayabilecek miktarda aşı stoklamamız lazım" dedi.