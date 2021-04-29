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İstanbul'daki eczanelerin 'tam kapanma' sürecinde mesai saatleri açıklandı

Anadolu Ajansı

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

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İstanbul'da tam kapanma sürecinde eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. Tam kapanma kararının alınmasının ardından 'Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı?', 'Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nedir?' sorularının yanıtları merak ediliyordu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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