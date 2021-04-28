Turan, "Kocaeli Müze Müdürlüğümüz ve dalış kulübümüzle planlayabilirsek, salgın ortamı bizi biraz rahatlatırsa, ağustos-eylül gibi Kerpe'de deniz altında kazı yapma projemiz var. Dalışla ilgili lokasyonları daha da artırarak bu turizmi geliştirmemiz gerekiyor. İl dışından pek çok insan geliyor, yurt dışından da talep var. Kandıra, bu konuda bakir ve potansiyeli yüksek bir alan." ifadelerini kullandı.