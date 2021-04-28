Kandıra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısıyla ilgili heyecanlandıran gelişme
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca TCG Akın arama ve kurtarma gemisiyle Karadeniz'in 2 mil açığında 40 metre derinlikte bulunan ve uzaktan kumandalı cihazla görüntülenen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı U23, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalış turizmine katkı sağlayacak.
Bağırganlı bölgesinde yeri tespit edilen Alman denizaltısı U23'ün dalış tutkunlarıyla buluşturulması için Denizyıldızları Spor Kulübünce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesinin desteğiyle bu yıl aktivite yapılması planlanıyor. Kerpe koyunda tarihi Ceneviz liman mendireği, deniz çayırları, mağara, kovuklar ve zengin deniz yaşamıyla dalış meraklılarının "Karadeniz'e açılan penceresi" olan Kandıra, U23 ile "tarihe yolculuk" fırsatı tanıyacak.
Karadeniz Ereğli açıklarında olduğu düşünülen U19 ve Sakarya'nın Karasu açıklarında yeri tespit edilen U20 gibi U23 de Karadeniz'de dalış meraklılarını bekliyor. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine, ilçenin 62 kilometrelik sahilinin "turizm bandı" ilan edildiğini anımsattı. Tarihi bulunan, belgeseli çekilen batık denizaltına yurt içi ve dışından talep oluşacağını dile getiren Turan, Denizyıldızları Spor Kulübünün dalış turları konusunda çalışma yaptığını, belediye olarak da buna lojistik destek sağlayacaklarını kaydetti.
Turan, "Kocaeli Müze Müdürlüğümüz ve dalış kulübümüzle planlayabilirsek, salgın ortamı bizi biraz rahatlatırsa, ağustos-eylül gibi Kerpe'de deniz altında kazı yapma projemiz var. Dalışla ilgili lokasyonları daha da artırarak bu turizmi geliştirmemiz gerekiyor. İl dışından pek çok insan geliyor, yurt dışından da talep var. Kandıra, bu konuda bakir ve potansiyeli yüksek bir alan." ifadelerini kullandı.
Bölgede dalış aktivitesi gerçekleştiren Denizyıldızları Spor Kulübünün dalış eğitmeni Sedat Türkmen de denizaltıya ilk teması yapıp görüntülerini çektiklerini, bunun kendileri için apayrı gurur olduğunu dile getirdi. Denizaltıdaki tek deformenin, batırmak için kullanılan patlayıcıların açtığı delikler olduğunu, geri kalan her şeyin durduğunu anlatan Türkmen, burada dalış planlamaları yapıldığını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Dalış eğitmeni Alper Korkmaz da U23'e planlanan dalış aktivitesine ilişkin şu bilgileri verdi: