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Sinop'ta yaşandı! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden yere çakıldı

SİNOP'ta Deniz Kurt (26), dinlemek için yaslandığı tarihi surun bir bölümü yıkılınca 7 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

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Tarihi Sinop Kalesi bölgesinde meydana gelen olayda dinlenmek isteyen Deniz Kurt'un yaslandığı surun bir bölümü, aniden yıkıldı. Kurt, büyük taşlarla yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde yaralanıp, mahsur kalan Kurt, itfaiye ekiplerince alınıp, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Deniz Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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