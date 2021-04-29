Hint varyantı nasıl olur hindistan mutasyonu ilk belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada İstanbul'da 5 kişide hindistan mutantına rastlandığını duyurdu. Bu haberin ardından birçok vatandaş hint varyantı nedir, hindistan mutasyonu belirtileri nedir araştırması yapmaya başladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Aşı programıyla toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak." ifadesini kullandı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalarda Hindistan mutasyonuna da yer verildi. Peki ama Hindistan mutantı nedir, ne demek, ne anlama geliyor?

Hindistan mutasyonu belirtileri nelerdir?

Hindistan varyantları bilim dünyası tarafından yakın takibe alındı. Kaliforniya varyantı, İngiltere varyantı ile yarışacak kadar hızlı yayılabilme özelliği nedeniyle endişe yaratırken, Hindistan dışında ABD ve İngiltere'de de görülen "çifte mutasyonlu" Hindistan varyantı ise, T hücresi adı verilen bağışıklığın hafıza hücrelerinden kaçabilmesi nedeniyle endişeyle izleniyor. Günlük vaka sayılarının 200 binlere ulaştığı Hindistan'da, özellikle ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde tespit edilen ve koronavirüsün iki olağandışı mutasyonu "E484Qö ile "L425Röyi taşıdığı ifade edilen Hindistan varyantının, daha fazla ölüme ve vaka sayılarında daha hızlı artışa neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, dünyanın yakından izlediği yeni varyantlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Hindistan varyantının ABD'de de tespit edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Özpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birkaç hafta önce Stanford Üniversitesi, Hindistan'da bulunan bu varyantın Kaliforniya eyaletinde, San Francisco'da birkaç vakada görüldüğünü tespit etmişti. Kaliforniya varyantına benzediği için aşılar yönünden baktığımızda özellikle Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının bu varyantlara karşı da koruyucu olacağı düşünülüyor. Ama gerçek vakalar üzerindeki etkisinin de gösterilmesi lazım. Bunlar sadece ön çalışmalar. Aşılardan kaçabilen şu anki bilgilere göre Güney Afrika varyantı gibi görünüyor. Ama Güney Afrika varyantı (henüz) çok sık görülen bir versiyon değil. Amerika'da yüzde 1'in altında. İsrail'de de o civarda. İsrail'de toplumun büyük bir kısmı aşılandı zaten. Buradaki dataya göre mRNA aşıları Güney Afrika varyantına karşı etkili olmayabilir. Hindistan'daki varyantın en önemli özelliği, bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi. Ama bunlar henüz teori, ispat edilmesi de gerekiyor çalışmalarla.

Uğur Şahin: Hindistan varyantını test ediyoruz

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.

Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum.'

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrası ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.